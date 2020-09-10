دوليه

أصدَر الثنائي مايسون غرينوود وفيل فودين بيانين منفصلين لتقديم الاعتذار، بعد استبعادهما من معسكر المنتخب الانكليزي لأسباب أخلاقية.

وجاء بيان غرينوود عبر موقع فريقه مان يونايتد، قائلا انه يعتذر على العار الذي تسبب بـه مضيفا أنه تصرف بعدم مسؤولية ليخرق البروتوكول الصحي كما اعتذر لمدرب المنتخب غاريث ساوثغيت بعد أن خيب أمله واعدا عائلته والجماهير بأن يتعلم من هذا الدرس.

أما فودين فقدم اعتذاره عبر حسابِه في تويتر قائلا: «انه لاعب شاب وأمامه الكثير ليتعلمه لكنه يعلم حجم مسؤولية تمثيل انكلترا واللعب لمانشستر سيتي معترفا أن التصرف الذي قام به كان خاطئا مؤكدا أنه سيتعلم الكثيرَ من هذا الدرس أيضا».

