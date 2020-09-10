دوليه

هاجم ماوريسيو ساري، يوفنتوس، بعدما رحل عن تدريب الفريق الإيطالي، بسبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

وبحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، فقد اجتمع ساري مع رئيس اليوفي، أندريا أنييلي أول من امس.

وخلال الاجتماع، رفض ساري، التنازل عن أي شيء، بعدما فسخ يوفنتوس، العقد من جانب واحد فقط. وأوضحت الصحيفة، أن ساري وجه رسالة إلى أنييلي رئيس يوفنتوس، قال فيها «هذا الفريق لا يمكن تدريبه». وسيضطر يوفنتوس إلى دفع 6 ملايين يورو (قيمة الموسم المتبقي في عقد المدرب) إلى ساري. وإذا لم يحصل ساري على وظيفة جديدة الموسم المقبل، سيضطر يوفنتوس إلى دفع 2.5 مليون يورو كتعويض للمدرب.

