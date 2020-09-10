دوليه

وضع البلجيكي يانيك كاراسكو والحارس السلوفيني يان أوبلاك، نفسهما تحت إمرة مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بانضمامهما لمعسكر الفريق في مجمع لوس آنخليس في سان رافائيل. وشارك اللاعبان في جلسة المران المسائية.

وكان أوبلاك حافظ على نظافة شباكه في مباراتين خاضهما مع منتخب بلاده، وآخرهما الأحد الماضي، أما كاراسكو عاد بعد إتمام انتقاله من داليان الصيني لأربعة مواسم قادمة. ولا يزال سيميوني ينتظر 4 لاعبين دوليين آخرين وهم الحارس ايفو غاربيتس وستيفان سافيتش وكيران تريبير والمهاجم جواو فيليكس.

واختتم الأربعة مبارياتهم مع منتخبات بلادهم، أول من امس وبالتالي يتوقع عودتهم لمعسكر الروخي بلانكوس، اليوم. ولم ينضم للمعسكر بعد، دييغو كوستا أو سانتياغو أرياس، لإصابتهما بفيروس كورونا خلال العطلة، ووجودهما حاليًا في الحجر الصحي.

