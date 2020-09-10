دوليه

أكد تقرير صحافي إسباني، أمس أن الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، يضغط على ناديه من أجل تحقيق رغبته بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ديباي يعتبر أحد أهم مطالب مواطنه رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، من أجل تدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد. وأشارت الصحيفة، إلى أن ديباي أعلن على الملأ رغبة برشلونة في التعاقد معه، ليضغط على إدارة ليون من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو. وقال ديباي في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة هولندا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية: «سننتظر ونرى ما سيحدث، سأتحدث مع ليون، أعلم أن هناك اهتمامًا من برشلونة، لكن لا يمكنني قول المزيد لأنني لم أتحدث مع وكيلي أيضًا».

ويرى كومان أن ديباي يعد البديل الأمثل لخلافة الأوروغوياني لويس سواريز، والذي اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس. وتسعى إدارة برشلونة لتخفيض السعر الذي حدده ليون لبيع ديباي والذي يبلغ 30 مليون يورو. ويرغب برشلونة في ضم اللاعب بقيمة تتراوح ما بين 20 - 25 مليون يورو، أو الانتظار للحصول على توقيعه في يناير المقبل، على أن ينتقل مجانًا في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده. وأكد ميشيل أولاس، رئيس ليون أن روما يرغب بقوة هو الآخر في ضم ديباي، وهو ما سيجعل برشلونة يتحرك سريعاً لإنهاء الصفقة.

