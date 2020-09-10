دوليه

واصل الالماني الكسندر زفيريف واليابانية ناومي أوساكا مشوارهما الناجح والإسباني بابلو كارينو والأميركية جينيفر برايدي مفاجآتهما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الاربع الكبرى، ببلوغهم الدور نصف النهائي.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها زفيريف وبرايدي الدور نصف النهائي في البطولة الأميركية، فيما يعود إليه كارينو وأوساكا للمرة الثانية بعد الاولى عام 2017 بالنسبة للاول، و2018 بالنسبة للثانية عندما توجت بلقبها الكبير الأول قبل ان تضيف الثاني مطلع 2019 في استراليا المفتوحة.

وعانى زفيريف المصنف سابعا عالميا لحجز بطاقته إلى المربع الذهبي حيث احتاج إلى 3 ساعات و25 دقيقة للفوز على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-1) و6-3.

وتأهل زفيريف في سن الـ23 عاما إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأميركية للمرة الاولى في مسيرته، والثانية في البطولات الاربع الكبرى، بعد الاولى في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.وقال زفيريف «كان يتوجب عليّ أن أكون اكثر عدوانية بعد البداية، لأن ما قمت به لم يكن جديرا بمباراة في الدور ربع النهائي من غراند سلام. لذلك تمكنت من الحفاظ على عنصر الثبات في ذهني وسارت الامور بشكل أفضل».

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل مع كارينو الـ27 عالميا والفائز على الكندي دنيس شابوفالوف السابع عشر 3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4) وصفر-6 و6-3.

وفكت أوساكا المصنفة تاسعة عالميا عقدتها مع الأميركية شيلبي رودجرز عندما تغلبت عليها 6-3 و6-4 وبلغت نصف النهائي. وفرضت أوساكا المصنفة رابعة في البطولة أفضليتها أغلب فترات المباراة وحققت فوزها الأول على رودجرز في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وتلتقي أوساكا (22 عاما) في دور الأربعة مع الأميركية الأخرى جينيفر برايدي التي وصلت نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.واحتاجت برايدي المصنفة 41 عالميا الى ساعة وتسع دقائق فقط للتغلب على نظيرتها المصنفة 35 عالميا. وقالت برايدي «كنت اللاعبة الاشرس على كرات الارسال الاول، وحتى في رد الارسالات. كان ذلك مفتاحا للفوز لأنني لست افضل منها في الجري».

