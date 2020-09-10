دوليه

أطاح ميامي هيت بميلووكي باكس من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية عندما تغلب عليه 103-94 أول من امس في «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حاسما السلسلة في صالحه 4-1، فيما واصل لوس انجليس ليكرز صحوته بتحقيق فوزه الثاني تواليا على هيوستن روكتس 112-102 ليتقدم 2-1. وتوقف مشوار ميلووكي باكس، أفضل فريق في الموسم المنتظم، عند المباراة الخامسة للدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية وفشل في تحقيق معجزة قلب تخلفه 0-3 أمام منافسه، خصوصا وأنه خاض المباراة في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب التواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة الأحد عندما حقق فريقه فوزه الأول والوحيد على هيت في هذه السلسلة بعد التمديد. وفي الثانية، تابع ليكرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي على هيوستن روكتس الذي كان حسم المباراة الاولى 112-97.

