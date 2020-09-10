دوليه

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة تغريم عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للمصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر ايقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الاداري 5 مباريات بالاضافة الى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من: محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وعدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس ادارة المصري وخالد مهدي مدير فريق الانتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعا مطولا حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت اساءة لاتحاد كرة القدم والحكام.

من جانبه أكد مرتضى منصور أنه لن يسدد الغرامة وفقا للقانون، وقال مرتضى: «ما يحدث يستهدف هدم الزمالك وليس مرتضى منصور بعد حصولنا على الكأس والسوبر والكونفدرالية والفوز على الأهلي».

وأضاف: «ذهبت للعب كرة السلة بعد علمي بعقوبة لجنة الانضباط وسجلت 10 كرات كان هذا رد فعلي ولن أرد على تلك الاستفزازات وتشويه صورتي قبل الانتخابات المقبلة».

وأكمل: «لجنة الانضباط تضم مستشارين على أعلى مستوى لكني لن أدفع غرامة الـ100 ألف جنيه لأنه لم يتم الكشف عن سبب العقوبة.. أتحدث بالقانون».

وأوضح: «المحكمة الادارية العليا بالقضاء الاداري تنص على ضرورة عدم معاقبة هيئة لهيئة أخرى».

وواصل: «أريد أن يخرج رجل ليخطرني بسبب غرامة الـ100 ألف جنيه ويكفي أن يشهد الله على ما أفعله مع أولادي في نادي الزمالك ولن تهتز شعرة من رأسي».

