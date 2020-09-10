دوليه

يحسم الاتحاد الأفريقي رسميا اليوم الخميس مصير مباريات نصف النهائي في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية والمقررة قبل نهاية سبتمبر الحالي. وعقد «كاف» اجتماعا مع مسؤولي الأندية لمناقشة امكانية تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية. وشهد الاجتماع موافقة أندية الأهلي المصري والوداد والرجاء المغربيين على تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال فيما عارض الزمالك هذا الأمر.

وفي كأس الكونفدرالية رفض بيراميدز المصري التأجيل فيما وافقت أندية نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين وحوريا كوناكري الغيني. ويتجه «كاف» وفقا لذلك الى تأجيل المباريات بناء على رغبة الاتحاد المغربي وتأييد غالبية الأندية لهذا الطلب.

وتبدو المواعيد المقترحة لمباريات الذهاب بدوري الأبطال يومي 17 و18 من شهر أكتوبر والاياب 23 و24 من نفس الشهر على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر.

ويلعب الأهلي ونظيره الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تقام مباراتي الذهاب بالمغرب والاياب في مصر.

