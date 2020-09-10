محلية

هل تتخيل ان يأتي يوم تجد فيه مواطناً كويتياً يبتكر لعبة رياضية جديدة سيكون لها مستقبل باهر في السنوات القادمة... فالأستاذ حسن الخواجة رجل طموح ومجتهد يحب مهنته كمدرس للتربية البدنية (وكان من الطلبة الملتزمين علما وخلقا عندما كنت ادرسه بالكلية) حيث اتى لنا قبل ثلاث سنوات بلعبة مشتقة من لعبة الجماهير الاولى كرة القدم بفكرة مبسطة تشبه لعبة كرة قدم الصالات ولكن بنظام جديد ابرز ملامحه بأنه من غير وجود لحارس المرمى يحرس المرميين الصغيرين وبقانون بسيط يسهل تطبيقه بدون أي عائق او مشكلة فنية... فالخواجة اهتم في نشر وتسويق هذه اللعبة بتنظيم ثلاثة مهرجانات ناجحة واستقدم فيها بعضاً من نجوم الكرة العالمية للحضور للكويت لدعم اللعبة وصرف من جيبه وبدعم من عائلته الكريمة على تنظيم هذه البطولات وكان من اكبر الداعمين له (ماديا) هو رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ خليفة بن ثاني بالاضافة الى بعض المساهمات الأخرى من القطاع الخاص في الكويت. من خلال متابعتي لما يقوم به أ. حسن وجدت انه مصمم على ان تحظى هذه اللعبة بتأييد الشارع الرياضي الكويتي وخصوصا اتحاد العديلية وهيئة الرياضة في نشر اللعبة مستقبلا.

وقد جاءت الفرصة الكبيرة له من خلال دعم اللجنة الأولمبية الكويتية له في احتضان اللعبة كلجنة فرعية من لجانه الرياضية رسميا والعمل على نشر اللعبة وتعريفها في الدول الاسيوية فكلنا يعلم بأن دورة الألعاب الاسيوية هي ثاني اكبر حدث رياضي في العالم حيث يتنافس رياضيي اسيا في اكثر من ثلاث وخمسين لعبة تزاولها الشعوب الاسيوية. لذلك «فميني قول» بالتأكيد ستحفز اللجنة الأولمبية الكويتية على نشرها في قارة اسيا لكي تأخذ شعبيتها المطلوبة لأدراجها في برنامج الألعاب الرياضية التي تنظم في دورات الألعاب الاسيوية مستقبلا وهنا تكسب الكويت جولة مهمة من جولات تطوير الألعاب الرياضية في اسيا. فكل الشكر للجنة الأولمبية على احتضان الخواجة ولعبته ونتمنى ان نسمع ان كل الهيئات الرياضية الحكومية والاهلية وكذلك القطاع الخاص يدعمون انتشار هذه اللعبة... واتمنى ان تكون من ضمن الأنشطة الرياضية المدرسية حتى نوسع قاعدة المشاركة باللعبة من مراحل سنية صغيرة لتكون نواة أساسية لولادة لعبة رياضية عالمية «كويتية»....... والله من وراء القصد.

