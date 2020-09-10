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قلب الكويت تأخره أمام السالمية مرتين الى الفوز 4-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الدور ربع النهائي ليلحق بكاظمة الفائز على القادسية بركلات الترجيح الى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمير. سجل للسالمية البرازيلي باتريك فابيانو (16 و61 من ركلة جزاء)، وسجل للكويت فيصل زايد (52 من ركلة جزاء)، والفرنسي عبدول سيسوكو (90)، ومساعد ندا بالخطأ في مرمى فريقه (113)، والعاجي جمعة سعيد (120).

وبدأ السالمية المباراة بالطريقة المناسبة عندما سجل هدف السبق في الدقيقة 16 بعد هجمة بدأت من فواز عايض الذي ممر الكرة الى حسين الموسوي فهيأها الأخير الى فابيانو الذي سددها ارتطمت بالدفاع وتغير اتجاهها لتسكن الشباك، وحافظ السالمية على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، بل كاد أن يعزز تقدمه لولا أن تسديدة مبارك الفنيني مرت بجولر القائم. وفي الشوط الثاني تحسن أداء الكويت كثيرا وأثمر ضغطه عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء احتسبها الحكم عبدالله الجمالي بعد اعاقة حمد القلاف لطلال الفاضل، وترجمها فيصل زايد بنجاح. ولم تدم فرحة الأبيض بالتعادل أكثر من 9 دقائق عندما تحصل مساعد ندا على ركلة جزاء بعد تعرضه للمسك من قبل يوسف ناصر، فانبرى فابيانو للركلة وسجلها بنجاح مانحا فريقه التقدم من جديد في الدقيقة 61. ورمى الكويت بثقله في الهجوم بحثا عن التعادل الذي كان قريبا جدا عندما سدد أحمد الزنكي كرة قوية ارتدت من العارضة وتابعها جمعة سعيد لكن الحارس أحمد عادي أنقذ الموقف في الوقت المناسب. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي استلم جمعة سعيد الكرة من الجهة اليسرى وتجاوز الدفاع ومرر الى سيسوكو الذي سدد في المرمى مسجلا هدف التعادل، ليلجأ الفريقان الى الوقت الاضافي. وتراجع أداء الفريقين في الأشواط الاضافية رغم أفضلية الكويت الذي كان قريبا من التقدم لولا براعة الحارس عادي الذي تصدى لتسديدة عبدالله البريكي وحولها الى ركنية. وأرسل البريكي كرة طولية باتجاه المرمى حاول مساعد ندا ابعادها لكنها تحولت الى مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 113، وأضاف جمعة سعيد الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاضافي الثاني، مستفيدا من عرضية العراقي أمجد عطوان. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الحمراء في وجه فابيانو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

