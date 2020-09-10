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أكد كاظمة بأنه يسير على الطريق السليم في اولى خطواته بعدما نجح في اقصاء القادسية من كأس الامير بتغلبه عليه 5-4 بالركلات الترجيحية بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والاضافي في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت.

ولا شك ان الفوز له عدة معاني وفوائد في الوقت نفسه، وتحديدا للبرتقالي حيث استطاع ان يظهر جزءا من شخصيته كفريق شاب يخايل عناصره الطموح من اجل صناعة البطولات. ولا يعني ان هذا الفوز قد يكون صكا او تذكرة للولوج في عالم البطولات الا انه خطوة ايجابية من فريق متجدد يسعى من اجل استعادة مكانته، وان كان ذلك يحتاج لعمل مضاعف مع خلق الاستقرار في صفوف الفريق باعتبار ان معظمه من الوجوه الشابة التي تحتاج للوقت لكي تستطيع ان تحقق الهدف المنشود.

ولكن ما قدمه البرتقالي من مستوى بطولي امام القادسية يبعث الامل في النفس بان الفريق سيعود يوما الى منصات التتويج شريطة ان يكون هناك تركيز سواء على الصعيد الفني او الاداي مع العمل على دعم اللاعبين معنويا وماديا لان اللاعب متى ما لمس أن هنالك اهتماماً بهذا الجانب سيكون عطاؤه مضاعفاً، خصوصا أن العناصر الشابة تظل في حاجة الى التحفيز والتشجيع.

وعلى النقيض من ذلك، اذا كانت صفوف البرتقالي تشهد زج دماء شابة يطغى عليها النشاط والحيوية والبحث عن صناعة المجد، فان الطرف الاخر الممثل في القادسية كان متهالكا، وأقدام لاعبيه غير قادرة على حملهم. وبدا ان الاصفر دخل مرحلة الانهيار والضياع فلا يعقل ان فريقا يمتلك عدداً كبيراً من اصحاب الخبرة يكون بهذا الشكل وليس من لقاء اول من امس بل منذ استئناف الدورى وهو يسير على البركة مجرد اجتهاد لاعبين ومع ذلك صورته باهتة وغير مقنع.

وتتحمل هذا الامر بالمقام الاول الادارة التى اوصلت الفريق لهذه الحالة فمنذ معادوة النشاط الرياضي في 28 يونيو الماضي، بدأت حينها الاندية تدريباتها وعملت على استعادة مدربيها ومحترفيها، الا ان ادارة القادسية تفرغت باصدار بيانات الاحتجاج على «الفاضي والمليان». وفي النهاية مضى الوقت ولم يصل مدربه بابلو فرانكو ومساعدوه الا قبل عشرة أيام.

وتفرغ الثلاثي بدر المطوع وفهد الانصاري وصالح الشيخ لتدريب الفريق، ومن ثم ظهر الأصفر متهالكا وفاقد الهوية ويؤدي باسلوب لعب «السكة».

وبعيدا عن الخسارة امام كاظمة بشكل عام بات هناك لاعبون ثقلاً على الفريق ولم يعد لديهم القدرة على العطاء فلا يعقل ان كل افراد الفريق ينتظرون الكرة لكى يقوموا بتأدية جانب من الاستعراض الكروي غير المجدي، بمعنى أن الكل يلعب من اجل نفسه فمن غير المنطق ان الكل يرى في قرارة نفسه هو (المخ والعضلات) ويريد ان يلعب على مزاجه وبالتالي الخروج خالي الوفاض وصفر اليدين للموسم الثالث على التوالي حيث كان اخر انجاز له احرازه كأس ولي العهد موسم 2017-2018. وبالنسبة للدوري للموسم الرابع على التوالي وبذلك حسابيا ووفقا للمنطق الرياضي ان من يبتعد مثل هذه الفترة الزمنية عن المنصات فهذا يعني انه سيسير في «درب الزلق» وبالتالي ان القادسية «طبع طبعة محترمة» لن يستطيع ان يخرج منها بسهولة اذا لم يعمل على نفض الفريق، وسلم بعض اللاعبين الكبار كتاب الشكر والتقدير واحالتهم على التعاقد بالذات ممن بلغوا من العمر عتيا فلم يعد لهم نفع وفائدة فلقد كفوا ووفوا.

