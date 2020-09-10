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طالب نادي الفحيحيل اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق الموسم الجديد حتى اكتمال وصول المحترفين في كل الأندية «اعمالا لقواعد اللعب النظيف والمنافسة الشريفة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الكويتي». ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 25 سبتمبر الحالي لكن محترفي بعض الأندية لم يلتحقوا بفرقهم بعض بسبب اجراءات السفر في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا. وذكر الفحيحيل في كتابه الموجه للاتحاد واللمهور بتوقيع رئيس النادي حمد الدبوسد أن النادي لم يتمكن حتى الآن من استقدام الرباعي المحترف، الذي تم التعاقد معه للموسم الجديد، رغم اتباعهم الاجراءات المطلوبة بالتنسيق مع هيئة الرياضة، مشيرا الى أن غياب محترفيه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. الفحيحيل الاتحاد بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة باتخاذ الاجراءات المطلوبة نحو مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، لاصدار سمات دخول للاعبين المحترفين الذين تم تقديم بياناتهم للهيئة في وقت سابق.