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خاض فريق الكرة الطائرة في نادي القادسية لقاء وديا أمام الجهراء أول من أمس ضمن استعداده لخوض منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري 5 أكتوبر المقبل، فيما يستعد الجهراء لمنافسات الموسم المقبل. وأكتفى الفريقان بخوض أربعة أشواط تبادلا الفوز فيهما بعد أن جاء المستوى متقارباً بين الطرفين. وتعتبر هذه المباراة الأولى بعد التوقف القسري للبطولة مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويسعى مدرب القادسية الجديد البحريني رضا علي الى اعداد الفريق بالصورة المطلوبة من أجل المنافسة الجدية على جميع الألقاب حيث ابقى الأصفر على جميع لاعبيه المميزين ودعم فريقه ببعض العناصر الشابة رغبة منه في العودة القوية الى المنافسة بعد أن تراجعت نتائج الفريق في المواسم الماضية. وكان القادسية تعاقد مع المحترف البرازيلي ديغالما موريرا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.