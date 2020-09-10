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سمح اتحاد كرة السلة للأندية الاستعانة بأي عدد من لاعبي المراحل السنية خلال منافسات بطولة كأس الاتحاد التي ستستكمل اعتبارا من الأربعاء المقبل. ويأتي قرار الاتحاد لمساعدة الأندية على تجاوز تداعيات التوقف الطويل الذي تسببت به جائحة كورونا. وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد اصدرت جدول مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الكأس التي ستنطلق 16 سبتمبر الحالي على صالة نادي الكويت حيث سيلتقي الأبيض مع الصليبخات، وكاظمة مع الشباب، فيما سيلعب الخميس القادسية مع برقان واليرموك مع القرين ضمن منافسات ربع النهائي على أن يتأهل الفائزون الى الدور نصف النهائي. وستقام المباراة النهائية في 23 سبتمبر الحالي.