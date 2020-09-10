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باتت الكويت أمس على جريمة بشعة راحت ضحيتها مواطنة تبلغ من العمر 35 عاما بعد أن اقدم ابن شقيقها على رميها بالرصاص وهي داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير والتي دخلتها قبل يومين اثر تعرضها لاطلاق ناري من شقيقها. وسلم الجاني «ابن شقيقها» نفسه الى السلطات الأمنية مبررا قيامه بجريمته لأمور عائلية وشخصية. وكانت الأجهزة الأمنية استنفرت اثر تلقيها بلاغاً من ادارة مستشفى مبارك بوجود اطلاق نار داخل احدى غرف العناية المركزة وفرار الجاني من المستشفى وفور وصول رجال الأمن لموقع البلاغ تبين ان الضحية فارقت الحياة اثر تلقيها لرصاصات في صدرها. وبعد متابعة مجريات القضية تبين أن القتيلة دخلت المستشفى قبل يومين اثر اصابتها برصاص وجهه لها شقيقها من مسدسه في منزلهما بمنطقة سلوى.