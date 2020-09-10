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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، اتخاذها وعائلتها «القرار الصعب»، بالتوقف عن تقديم برنامج «عائلة كارداشيان» الذي استمر عرضه 14 عاماً.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن كيم كارداشيان قولها «بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ(كيب أب ويز ذا كارداشيانز).. أنا ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ 14 الرائعة الماضية».

وتابعت «كيم» أن «هذا البرنامج جعل منا ما نحن عليه الآن وأنا سأظلّ مدينة للأبد لكلّ من دعم دوراً في رسم حياتنا المهنية وتغيير حياتنا للأبد».

وأضاف الموقع: «سيعرض الموسم رقم 21 والأخير من البرنامج الذي استمر عرضه 14 عاماً وصنع من كيم وشقيقاتها وأفراد العائلة نجوماً عالميين، في بداية عام 2021، حيث كان معظم أفراد العائلة خارج الأضواء حين بدأ عرض البرنامج عام 2007».

وتابع: «مع استمرار عرض البرنامج أصبحت كيم (39 عاماً) واحدة من أشهر نساء العالم، يتابعها مئات الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت شقيقاتها كيندال (24 عاماً) وكايلي جينير (23 عاماً) طفلتين مع بدء عرض البرنامج لكن لاحقاً، صنعت كل منهما نجوميتها الخاصة.

