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بحسب منظمة الصحة العالمية فإن الشفاء من أعراض مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يحتاج إلى 14 يوما، ولكن في حالة ظهور أعراض قاسية واستمرت لفترة أطول فإن هذا بات يعرض بـ «الكوفيد طويل الأمد»، فما هي تلك الأعراض وطبيعتها؟

وأوضحت «صحيفة الصن» البريطانية أن هناك مئات الآلاف من المتعافين من تلك الجائحة عانوا من أعراض منهكة رغم شفائهم من ذلك الفيروس التاجي، وكشفت دراسة أجريت اخيرا أن 75 في المئة من المرضى الذين يدخلون المستشفى مصابين بالفيروس ما زالوا يعانون من مشاكل مستمرة، بحسب باحثين في كلية لندن الملكية.

وفي هذا الصدد يقول الطبيب البريطاني بن ليتلوود هيلسدون أنه من الضروري معرفة أن مصطلح «كوفيد طويل الأمد»، ليس مصطلحا طبيا رسميا، ولكنه يستخدم لوصف حالة الأشخاص الذين تستمر أعراض المرض لديهم لفترة أطول من أسبوعين المعترف بها رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية. ونوه إلى ضرورة طلب المساعدة الطبية في حال ظهور تلك الأعراض، مشيرا إلى إنه لم يتضح بعد سبب معاناة بعض الناجين من فيروس كورونا من هذه الأعراض بينما يتعافى آخرون تماما. وأعراض «الكوفيد طويل الأمد» الـ16 هي: تساقط الشعر، ارتفاع في درجة الحرارة، الإسهال الشديد، الإرهاق الجسدي والذهني، آلام في الصدر، الأرق وعدم القدرة على النوم، الهلوسة ، آفات على الأصابع و تظهر بشكل رئيس عند الأطفال، الرجفان والقشعريرة، الارتباك، مشاكل في الإدراك وفقدان الذاكرة، مشاكل في التنفس، 13 ألماً في العضلات، تسارع نبضات القلب بما يزيد على 100 نبضة في الدقيقة مع عدم ممارسة أي نشاط مجهد، القيء وعدم انتظام ضربات القلب.

