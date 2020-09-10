الاخيرة

عادة ما يكون العطس بطريقة مستمرة علامة على ان الشخص يعاني من حساسية او نزلة برد، لكن هذا الامر بات مثيرا للشكوك في زمن كورونا، حيث صار الناس يتخوفون من اي شخص يعطس امامهم.

وينتقل فيروس كورونا المستجد بشكل اساسي من خلال العطس او السعال، حيث تصدر جزئيات رذاذية عن الشخص الذي عطس او سعل، وتنتشر في الهواء لعدة ساعات.

ولهذا السبب، ينصح الخبراء بالتزام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد قدر الامكان عن الاماكن المغلقة.

وفيما يخص العطس، فقد اصدر علماء الصحة مجموعة من التوجيهات التي يمكن اتباعها لاحتواء الرذاذ المنتشر، وبالتالي الحد من انتشار «كوفيد- 19». واجابت صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية عن هذا السؤال، بعدما تساءل آلاف القراء عن «آداب العطس في زمن كورونا».

وذكر المصدر ان تغطية العطس بمرفقينا هي في الواقع ظاهرة جديدة نسبيا، انتشرت بشكل اكبر بعد ظهور متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد «سارس».

وقال خبراء ان هذه المناورة قد تكون مفيدة الى حد ما في احتواء الرذاذ الصادر عن الانف والحلق، لكنهم قدموا حلا اكثر فعالية.

واوضحت اليانور موراي، الاستاذة المساعدة في علم الاوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن «انها ليست اجابة بسيطة بنعم او لا.. الهدف هو ابقاء الجزئيات الخاصة بك بعيدة عن الآخرين». وتابعت «بما ان ارتداء الكمامات صار الزاميا في جل دول العالم، فإننا ننصح بالعطس في الكمامة».

وذكرت «العطس في الكمامة سيجعلها رطبة واقل فعالية، لذلك نوصي بحمل قناع احتياطي معك عندما تكون في الاماكن العامة.. وبالتالي، حين تعطس يمكنك وضع الكمامة المتسخة في حقيبتك واستبدالها باخرى نظيفة».

كما ينصح خبراء اخرون بالعطس في منديل ورقي، حيث سيقوم هذا الاخير بنفس مهمة الكمامة، وهي منع الرذاذ من الانتشار في الهواء.

لكنهم يشددون على ضرورة التخلص من المنديل بطريقة آمنة وغسل اليدين جيدا، سواء باستخدام المعقم او بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الاقل.

