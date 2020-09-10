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أظهرت ادلة جديدة ان احد اكثر مسكنات الألم شهرة في العالم وأكثرها استهلاكا قد يتجاوز تأثيره تخفيف الصداع في الجسم ليخلف تأثيرا آخر اكثر خطورة، وفق دراسة حديثة منشورة في دورية اكسفورد الأكاديمية. ووفق الدراسة فان الأسيتامينوفين، المعروف ايضا باسم الباراسيتامول، ويباع على نطاق واسع تحت الأسماء التجارية تايلينول وبانادول، يزيد من قدرة متعاطيه على المخاطرة في اتخاذ القرارات. وراقب معدو الدراسة التغيرات في سلوك الناس تحت تأثير المسكن الذي يباع بسهولة في جميع بلدان العالم. ويجعل اسيتامينوفين الناس يشعرون بعواطف سلبية اقل، وعندما يتعلق الأمر بالأنشطة الخطرة، فهم لا يشعرون بالخوف، بحسب ما يقول عالم الأعصاب بالدوين واي من جامعة ولاية اوهايو. وتضاف نتائج الدراسة الى مجموعة حديثة من الأبحاث التي تشير الى ان آثار الأسيتامينوفين تمتد ايضا الى مختلف العمليات النفسية، اذ يقلل من تقبل الناس لايذاء المشاعر، ويعانون من انخفاض التعاطف، وحتى من تخفيف الوظائف المعرفية. وتوصلت الدراسة الجديدة الى ان القدرة العاطفية للناس على ادراك المخاطر وتقييمها يمكن ان تضعف عندما يأخذون الأسيتامينوفين. ودعا فريق الدراسة الى المزيد من التحقيق في الآليات البيولوجية المسؤولة عن آثار الأسيتامينوفين على خيارات الناس في مثل هذه الحالات. ووفق تقرير من موقع «ساينس اليرت» فان العلماء عليهم اجراء المزيد من التحقيق في دور وفعالية الأسيتامينوفين في تخفيف الألم على نطاق اوسع، بعد ان وجدت الدراسات في السنوات الأخيرة انه في العديد من السيناريوهات الطبية، يمكن ان يكون الدواء غير فعال في تخفيف الألم، وأحيانا ليس افضل من الدواء الوهمي. ولا يزال الأسيتامينوفين واحدا من الأدوية الأكثر استخداما في العالم، ويعتبر دواء اساسيا من قبل منظمة الصحة العالمية، كما اوصت مراكز السيطرة على الأمراض باستعماله لتخفيف الأعراض في حال الاصابة بفيروس كورونا.