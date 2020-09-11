ليفربول يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام ليدز غداً

دوليه

يترقب عشاق الدوري الانكليزي الممتاز ضربة البداية للموسم الجديد والذي ينطلق غدا السبت ليتجدد الصراع بين الأندية الكبرى على اللقب. ويبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقبه غدا عندما يواجه الوافد الجديد ليدز يونايتد، كما يبرز أيضا لقاء أرسنال مع مضيفه فولهام.

ويستقبل البريميرليغ العديد من النجوم الجدد مثل تيمو فيرنر وحكيم زياش وكاي هافيرتز وتياغو سيلفا ودوني فان دي بيك وفيران توريس وغيرهم. لذلك سيكون الموسم استثنائيا.

وبعد سبعة أسابيع فقط من النهاية المتأخرة للدوري الانكليزي بسبب أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد، تنطلق منافسات الموسم الجديد غدا. ويتطلع ليفربول الى الدفاع عن لقبه الغالي في المسابقة لكنه يواجه تحديات هائلة من فرق عدة تتعطش للفوز باللقب أيضا وأنفق بعضها بشكل جيد لتدعيم صفوفه.

وأنفق مانشستر سيتي وتشلسي بشكل كبير هذا الصيف لتدعيم صفوفهما بينما تسعى فرق ليدز يونايتد وويست بروميتش ألبيون وفولهام العائدة الى دوري الأضواء للتأكيد على أنها تنتمي لهذه الدرجة من الدوري الانكليزي. وتوج ليفربول الموسم الماضي بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما، ولكنه يواجه مهمة صعبة في الدفاع عنه هذا الموسم.

ولا يزال المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس هو الاضافة الوحيدة لفريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن. ولكن اسم ليفربول ارتبط بشدة بالاسباني تياغو ألكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني. ورغم هذا، فان الفريق قد يخوض الموسم الجديد دون تغييرات كبيرة في صفوفه عن الموسم الماضي. واذا كان للمال تأثيره، سيكون مانشستر سيتي وتشلسي هما أقوى منافسين لليفربول بعدما أنفق كل منهما بشكل كبير على تدعيم صفوفه هذا الصيف. ويقف مانشستر سيتي في مفترق طرق الى حد كبير في الموسم الجديد بعدما خسر لقب الدوري الانكليزي وأخفق مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا. وسيحاول سيتي بكل تأكيد استعادة تفوقه على ليفربول محليا، الى جانب البحث عن النجاح في دوري الأبطال بعد الخروج مرة أخرى من ربع النهائي في المسابقة القارية.

لكن هناك تحديات أكبر، اذ سيتعين على النادي الذي ينفق ببذخ اتخاذ بعض القرارات طويلة المدى حول كيفية التعامل مع التشكيلة.

ورحل ديفيد سيلفا بعد 10 سنوات من الابداع بقدمه اليسرى في وسط الملعب ويدخل سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للنادي موسمه الأخير في عقده وربما يغادر أيضا ملعب الاتحاد في نهاية الموسم. والأهم من ذلك أن عقد غوارديولا ينتهي في يونيو 2021. وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، ان الموقف سيتم حسمه «بشكل طبيعي» لكن الافتقار للوضوح يعني أن النادي يجب أن يرسم خطة حقيقية طويلة المدى.

وأبرم سيتي صفقتين كبيرتين حتى الآن ويبدو أنه يتجه نحو الشباب وينظر الى المستقبل بعدما ضم المدافع الهولندي نيثن آكي البالغ عمره 25 عاما والجناح الاسباني فيران توريس وعمره 20 عاما.

وينتظر سيتي المزيد من لاعب الوسط فيل فودين الذي يبلغ عمره 20 عاما أيضا ومن المتوقع أن يشارك في فترة أكبر بعد رحيل سيلفا.ويتعلق السؤال هنا بمدى قدرة سيتي على اشراك الشبان وتأقلمهم مع التشكيلة وفي الوقت ذاته المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. وبغض النظر عن طول فترة بقاء غوارديولا، وهو الأمر الذي يعتمد على قرار من المدرب الاسباني، فانه من المنتظر أن يقدم سيتي هذا الموسم المزيد من العروض الهجومية الممتعة. لكن تشلسي كان الأكثر انفاقا من باقي الأندية، حيث دعم صفوفه بشراء لاعبين كلفوا خزينة النادي نحو 200 مليون جنيه استرليني.

وضم تشلسي كلا من كاي هافيرتز لاعب خط وسط باير ليفركوزن الألماني مقابل 71 مليون جنيه استرليني وبن تشيلويل قلب دفاع ليستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه استرليني وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني مقابل 45 مليون جنيه استرليني وحكيم زياش مهاجم أياكس الهولندي مقابل 33.3 مليون جنيه استرليني. كما ينتظر أن يضيف المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا قدرا من الخبرة الى دفاع تشلسي في الموسم الثاني للفريق تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد.

ويأمل مان يونايتد بقيادة أولي غونار سولسكاير في اندماج لاعبه الجديد دوني فان دي بيك سريعا مع الفريق الذي يتطلع الى استعادة لقب الدوري الانكليزي. كما يراود أمل الظهور بثوب جديد توتنهام وأرسنال خلال هذا الموسم.

ومن بين الفرق الثلاثة العائدة لدوري الدرجة الممتازة، كان ليدز يونايتد هو الأكثر انفاقا على تدعيم صفوفه علما وأن الجزء الأكبر من هذا الانفاق كان على التعاقد مع اللاعب رودريغو مهاجم فالنسيا الاسباني مقابل 26 مليون جنيه استرليني.

