كلوب: لدينا ما يميزنا

دوليه

علق الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الانكليزي على وضع فريقه في فترة الانتقالات الحالية. وقال كلوب خلال تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل «نعيش الآن في عالم به الكثير من الأمور غير المؤكدة».

وأضاف «هذا الوضع لا يمثل أهمية لبعض الأندية المملوكة لدول أو لرجال أعمال أثرياء. هذه هي الحقيقة. ليفربول نوع مختلف من الأندية لدينا ما يميزنا». وتابع «وصلنا نهائي دوري أبطال أوروبا قبل عامين، وفزنا باللقب في العام الماضي، كما أننا أصبحنا أبطال البريميرليغ في الموسم الماضي من خلال الفريق الذي لدينا الآن».

وواصل «لا يمكننا تغيير الفريق بين عشية وضحاها، ثم قول الآن نريد أن نتصرف مثل تشلسي».

وأردف «انهم يوقعون مع الكثير من اللاعبين. يمكن أن يكون هذا الأمر ميزة، لكن هذا يعني أنه يجب عليهم الانسجام». واستطرد «لا يمكنك التعاقد مع أفضل 11 لاعبا في العالم، نأمل بعد أسبوع فقط أن يقدموا أفضل أداء». وأتم «الأمر يتعلق بالعمل معا في ملعب التدريب، ومن المحتمل أن يكون هذا ميزة لنا. لقد عملنا لفترة طويلة مع بعضنا البعض».

