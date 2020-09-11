تأجيل الدوري الإسباني إلى الغد

دوليه

تأجل موعد انطلاق منافسات الدوري الاسباني لموسم 2020 -2021، لمدة 24 ساعة، بسبب خلاف بين رابطة الدوري والاتحاد الاسباني.

وأكدت رابطة الدوري، أول من امس أن المباراة بين غرناطة وأتلتيك بلباو ستقام غدا السبت بدلا من اليوم، لأن اتحاد الكرة أصر على ضرورة عدم اقامة مباريات أيام الجمعة.

وعارض الاتحاد الاسباني لفترة طويلة اقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير.

ولم يكن هذا مصدر قلق خلال فترة ما بعد الاغلاق لانهاء الموسم الماضي، حيث أقيمت المباريات بدون حضور الجمهور، لذلك تم السماح باقامة المباريات أيام الجمعة والاثنين.

لكن الاتحاد الاسباني يعتقد أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة أخرى، حتى ولو أن الجماهير لم يُسمح لها بالعودة للملاعب مرة أخرى حتى الآن. وأصدرت رابطة الدوري، بيانا تؤكد فيه أن مباراة غرناطة وبلباو ستقام غدا السبت، بعد موعدها المحدد بـ24 ساعة. وأعلنت الرابطة عزمها على اجراء محاولة مع الاتحاد الاسباني، للسماح باقامة المباريات أيام الجمعة مع بداية الجولة الثانية. وسيلعب غدا أيضا قادش مع أوساسونا وايبار مع سلتا فيغو. ولن يلعب ريال مدرب في الجولة الأولى من الدوري، فيما لن يلعب برشلونة الجولتين الاولى والثانية بسبب مشاركة العملاقان في دوري أبطال أوروبا.

ورغم احتفاظه بالنجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، لم يشهد هذا الصيف الاستعداد المثالي لبرشلونة قبل بداية الموسم الجديد للدوري الاسباني غدا.

ومع بدء المنافسات أصبح السؤال حاليا هو: هل يستطيع برشلونة تجريد ريال مدريد من لقبه المحلي في الموسم الجديد، أم أنه سيترك مكانه في المركز الثاني لفريق طموح مثل اشبيلية؟.

وتنفس برشلونة الصعداء باستمرار ميسي ضمن صفوف الفريق، بعدما استحوذ النجم الأرجنتيني على معظم الاهتمام خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكاتالوني. ولكن ميسي سيغيب عن أول جولتين من الموسم، كما يدور الجدل حاليا بشأن المظهر الذي سيكون عليه ميسي من حيث الأداء مع برشلونة في هذا الموسم. وتبدأ فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد واشبيلية موسمها في نهاية سبتمبر الحالي للحصول على قسط من الراحة بعد انتهاء موسمها الأوروبي في النصف الثاني من أغسطس الماضي.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني، في تصريحات الى صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الايطالية: «من الواضح أن أي شخص يفضل أن يكون ميسي في الدوري الخاص به».

وساند تيباس نادي برشلونة في نزاعه التعاقدي مع ميسي خلال الفترة الماضية حيث أصدر بيانا أكد فيه أن ميسي مقيد بالفعل ببند الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والذي يقضي بعدم رحيله قبل نهاية الموسم المرتقب الا في حالة سداد 700 مليون يورو (827 مليون دولار) للنادي.

