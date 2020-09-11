باخ: من المبكر تحديد كيفية تنظيم «الأولمبياد»

دوليه

رأى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ انه من المبكر تحديد كيفية تنظيم الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف المقبل في ظل تطورات تفشي فيروس كورونا وامكانية ايجاد لقاح لمحاربته.

وقال باخ للصحافيين لدى انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية اول من امس «لا ندري كيف ستكون صورة العالم غدا، فما بالكم ان تصور ما يمكن ان يحصل في العالم بعد 31 يوما».

وبعد ان تم تأجيل دورة الالعاب الاولمبية الصيفية من العام الحالي الى صيف 2021، وعدت اللجنة المنظمة باقامة العاب مبسطة مشيرة الى انها تدرس نحو 200 اجراء يمكن ان تتخذه من بينها تقليص عدد المتفرجين في الملاعب. واضاف باخ «في الاسابيع القليلة المقبلة، سترون محادثات هامة ومكثفة بشأن سيناريوهات مختلفة من اجل ضمان اجواء امنة لجميع المشاركين الصيف المقبل». وتابع «لن تكون الامور سهلة، لكن مسألة التباعد الاجتماعي قيد الدرس» علما بان الالعاب ستشهد مشاركة نحو 11 الف رياضي من 206 دول، يرافقهم نحو 5 الاف مسؤول ومدرب على الاقل، بالاضافة الى 20 الفا من ممثلي وسائل الاعلام.

وكشف «من المبكر جدا اعطاء جواب محدد على السيناريو النهائي في الوقت الحالي» مشيرا الى ان تطوير الفحوصات السريعة وامكانية ايجاد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد سيكونان عاملين حاسمين».واوضح “نستطيع ان نكون متفائلين لكن بحذر بحسب معلوماتنا والاتصالات التي نجريها مع الاختصاصيين، منظمة الصحة العالمية وايضا مع شركات السلع الطبية».

