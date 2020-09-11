تورونتو أبقى على آماله

دوليه

احتاج تورونتو رابتورز لوقتين اضافين للابقاء على آماله حية في الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، وتفوق على بوسطن سلتيكس بنتيجة 125-122 ليعادل سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية 3-3 أول من امس ويفرض مباراة سابعة حاسمة، فيما تقدم لوس انجليس كليبرز 3-1 على دنفر ناغتس في نصف نهائي الغربية بفوزه 96-85. وكان كايل لوري الافضل من جانب تورونتو مع 33 نقطة فيما اضاف نورمان باول 23 من دكة البدلاء في مباراة مثيرة حتى الثواني الاخيرة. ويلتقي الفريقان في مباراة سابعة وحاسمة اليوم من اجل مقعد في نهائي المنطقة لمواجهة ميامي هيت. وقال لوري المنهك بعد خوضه 53 في المباراة «في كل استحواذ نلعب وكأن الكرة معنا للمرة الاخيرة ونجد السبل لتحقيق الانتصارات».