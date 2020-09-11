الكويت تستضيف «صالات آسيا» وإلغاء كأس الاتحاد الآسيوي

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أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم عن شكره وتقديره إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، على استضافة استئناف دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عبر تقنية الفيديو، حيث هنأ بن إبراهيم جميع الذين شاركوا في العمل الشاق من أجل ضمان استئناف مباريات دور المجموعات والأدوار الاقصائية من دوري أبطال آسيا بأمان. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «تم القيام بعمل كبير من أجل ضمان إمكانية انطلاق هذه المباريات يوم 14 سبتمبر، وامتاز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاحترافية الكاملة من أجمل ضمان إقامة هذه المباريات بأمان. وأضاف: هذه المباريات ستكون بمثابة هدية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الصحي، والذين كانوا النجوم الحقيقيين خلال الأشهر الماضية، عودة كرة القدم هي أمر يستحق الاحتفال، وكذلك المساهمات التي قدمها العاملون في الخطوط الأمامية».

وأوضح: «هذه العودة لكرة القدم تمنح بعض الأمل، وقد تم إنجاز عمل كبير من أجل وضع البروتوكلات اللازمة من أجل المحافظة على صحة الجميع، ونحن نقوم بالخطوات الأولى، ونعمل في ذات الوقت مع كل أطراف اللعبة في قارة آسيا ومع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل ضمان استمرارية كرة القدم. وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي الشيخ سلمان وإدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لنجاحهم في إبقاء “دوران عجلة” كرة القدم تتقدم، وتقدموا بالشكر أيضاً إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على استضافة المباريات خلال هذا الشهر.

وستقام مباريات دوري أبطال آسيا في منطقة الغرب تحت شعار (كرة القدم للأبطال)، وهي ستجري وفق معايير خاصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد حيث قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والدولة المضيفة بوضع معايير طبية وفحص لدرجة الحراراة على مداخل جميع الملاعب.

وشكلت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لجنة فرعية، من أجل اتخاذ أي قرارات طارئة تتعلق بالمسابقة، وسوف يتم تشكيل لجنة فرعية مشابهة عند إقامة المباريات في منطقة الشرق، والتي ستقام الآن في الفترة من 15نوفمبر ولغاية 13 ديسمبر 2020.

ووافق المكتب التنفيذي على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتين ذهاباً وإياباً.

كما قرر المكتب التنفيذي نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، بدلا من تركمانستان حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلاً من الموعد السابق في نوفمبر، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.

وأكد المكتب التنفيذي أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.

وكذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وافق المكتب التنفيذي على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن بأسف عن إلغاء البطولة في نسخة عام 2020.

كما تم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، حيث ستقام البطولة الآن عام 2024، وتقرر إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، على أن تستضيف دولة الإمارات النسخة المقبلة عام 2021.

وقال الشيخ سلمان: «هذه أوقات صعبة لكل من يرتبط عمله بكرة القدم، وفي الرياضة بشكل عام، نحن نقوم بعمل خطوات من أجل ضمان سلامة الوضع المالي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء. وأردف بالقول: «أنا واثق أنه من خلال الوحدة والتضامن، يمكن أن ننجح في تجاوز هذه التحديات».

من جهة أخرى صادق المكتب التنفيذي على التقرير المالي لعام 2019، وتقرير المدقق المستقل، وكذلك الميزانية المعدلة لعام 2020، وتم أيضاً المصادقة على تشكيلة مجموعة العمل الخاصة بنظام ترخيص الأندية، ومجموعة عمل الأمن والسلامة للفترة المتبقية من دورة 2019-2023.

ونظراً للتحديات التي أسفرت عنها جائحة كوفيد-19، فقد اعتمد المكتب التنفيذي عدم إمكانية إقامة الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية بشكل شخصي في كوالالمبور يوم 9 ديسمبر 2020، وتقرر عقد الاجتماع عبر الانترنت.

