الأخضر أكمل عقد نصف النهائي

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أكمل العربي عقد الدور نصف النهائي بتغلبه على برقان 4-1 أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الدور ربع النهائي الذي شهد أول من أمس أيضاً فوز اليرموك على الجهراء 3-1. ولحق العربي واليرموك بالكويت الفائز على السالمية وكاظمة الفائز على القادسية.

سجل أهداف الأخضر العاجي سيدريك هنري (18)، والليبي السنوسي الهادي (21 و79)، والإسباني تشافي توريس (41 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف برقان الوحيد يوسف سعد (50).

وفرض العربي سيطرته على اللقاء منذ البداية وأثمر ضغطه الهجومي عن هدف السبق في الدقيقة 18 من ركلة ركنية نفذها السنوسي وتطاول لها السوؤس أحمد الصالح برأسه فتهيأت أمام هنري الذي تابعها مباشرة في المرمى مفتتحاً التسجيل. ولم يستفق برقان من صدمة الهدف الأول حتى أضاف الأخضر الهدف الثاني عبر رأسية السنوسي الذي تابع عرضية جميلة من محمد فريح وحولها إلى شباك الحارس عبدالرحمن الشريفي (21).

وواصل العربي سيطرته على اللقاء وسط تراجع واضح لبرقان، وترجم الأخضر سيطرته إلى هدف ثالث سجله توريس من ركلة جزاء بعد عرقلة نايف حميد داخل المنطقة (41)، لينتهي الشوط الأول بتقدم العربي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء برقان وتمكن قائده يوسف سعد من تقليص الفارق عندما استغل ضاري الرقم خطأ علي عتيج ومرر الكرة إلى سعد الذي سدد في شباك سليمان عبدالغفور في الدقيقة 50. وحاول برقان بعدها تهديد مرمى العربي من خلال التسديد البعيد لكن الكلمة الأخيرة كانت للاعبي العربي عندما أضاف السنوسي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه مستغلاً المجهود الفردي لهنري الذي تجاوز الدفاع ومرر للسنوسي فسدد الأخير في المرمى مؤكداً تفوق فريقه (79)‏.

