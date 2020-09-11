الشمالي: اللقب هدفنا

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وعد قائد العربي عبدالله الشمالي الجماهير ببذل كل الجهود من أجل التتويج بلقب كأس الأمير وذلك بعد الفوز على برقان 4-1 أول من أمس وبلوغ الدور نصف النهائي. وأضاف الشمالي في تصريح تلفزيوني ان الأخضر مطالب بالفوز في كل المباريات التي يلعبها ويجب أن يكون منافساً في كل البطولات، مشيراً الى أن أداء الفريق ستحسن من مباراة الى أخرى. ولفت الى أن كل الفرق المتأهلة الى الدور نصف النهائي استحقت التأهل وأن العربي جاهز لمواجهة أي منافس في المربع الذهبي. من جانبه، قال لاعب برقان بدر العنزي ان الفريق حاول الخروج متعادلاً في الشوط الأول وتأخير استقبال الهدف الأول للعربي. وأضاف: «واجهنا ظروف صعبة ولعبنا من دون محترفين أمام فريق كبير كالعربي، حاولنا إغلاق المناطق المناطق الخلفية والخروج متعادلين في الشوط الأول، لكن الهدف الأول أربك حساباتنا».

