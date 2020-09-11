الموسوي: انتهت فترة إعارتي

محلية

أعلن مهاجم العربي حسين الموسوي عن انتهاء فترة إعارته للسالمية، وذلك بعد خروج الفريق من الدور ربع النهائي لكأس الأمير عقب الخسارة أمام الكويت 2-4 الثلاثء الماضي.

وكتب الموسوي في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام” أول من أمس: «انتهت فترة إعارتي لنادي السالمية، أحب أشكر جميع إخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وعلى رأسهم الشيخ تركي اليوسف الصباح علي كل شيء». وتوجه بالشكر إلى جميع السلماوية، قائلاً: «كانت فترة جميلة وتشرفت بالجميع وإن شاء الله ربي يكتب الخير للجميع، وإن كان في نصيب راح نجتمع على خير شكرا من القلب». وكان الموسوي أعير إلى السماوي في الانتقالات الشتوية يناير الماضي، والمنتتظر أن يقرر الجهاز الفني للعربي بقيادة اللبناني باسم مرمر إذا ما كان في حاجة للاعب أو يسمح له بالخروج معاراً في الموسم الجديد.

