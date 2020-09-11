الكويت هزم القادسية.. والسالمية تفوق على برقان في «اليد»

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حقق الكويت حامل اللقب في المواسم الستة الماضية، انتصاراً مستحقاً على القادسية 31-24 ضمن المباريات المؤجلة من الدور الاول في دوري كرة اليد أول من أمس، كما تغلب السالمية بصعوبة على برقان 26-24 في لقاء مؤجل آخر. ورفع الكويت رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة متساوياً مع العربي في صدارة جدول الترتيب، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 18 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع. وأرتفع رصيد السالمية إلى 19 نقطة في المركز الثالث، وظل برقان على رصيده السابق 17 نقطة.

وجاءت مباراة القادسية مع الكويت قوية منذ البداية تبادل فيها الطرفان التقدم في الشوط الأول قبل أن تميل الكفة صوب الأبيض بفضل خبرة لاعبيه ووفرة الخيارات لديه نظراً لامتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين أصحاب المستويات المتقاربة. وقاد الكويت في اللقاء مساعد المدرب هيثم الرشيدي بسبب تأخر وصول مدرب الفريق المصري مجدي أبوالمجد المتواجد في بلاده لظروف جائحة «كورونا».

وفي المباراة الثانية واصل مدرب السالمية أحمد فولاذ قيادة فريقه إلى تحقيق نتائج مميزة حيث قاد المدرب الجديد فريقه في عشرة مباريات فاز في 9 منها وتعادل في واحدة. ويسير «السماوي» في خطى ثابتة نحو استعادة مكانته في اللعبة وهو قدم مستوى متميز في اللقاء أمام نظيره برقان الذي كان نداً قوياً للسالمية طوال اللقاء قبل أن يخطف الاخير الفوز في الثواني الأخيرة. وستستأنف اليوم الجولة 11 من عمر البطولة باقامة 3 مباريات تجمع التضامن مع الجهراء في 04:30، والنصر مع الصليبخات في 06:00، وكاظمة مع برقان في 07:30، وتقام المباريات الثلاثة على صالة مجمع الشيخ سعد للصالات المغطاة. وتستكمل الجولة غداً السبت بلقاءين قويين يجمعان العربي مع السالمية في 05:00، والكويت مع القرين في 06:30 على الصالة ذاتها.

