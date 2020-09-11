اعتماد برنامج إعداد الأزرق

محلية

اعتمد اتحاد الكرة برنامج إعداد الأزرق للفترة المقبلة حيث سيخوض مباراتين في الإمارات أمام المنتخب الإماراتي في 8 أكتوبر المقبل وأمام المنتخب السوري في 12 من الشهر ذاته. كما سيلتقي الأزرق في ضيافة نظيره الأرميني في 11 نوفمبر، وأمام عمان في 11 منه في الإمارات. ووافق مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الذي عُقد أول من أمس، على تشكيل الأجهزة الإدارية والمدربين المساعدين للمنتخبات الوطنية. وتقرر تعيين مشاري فيحان مديرا للمنتخب الأولمبي، ومشعل المشاري إداريا، ومحمد العزب مدربا مساعدا وكذلك تعيين عبدالله الحقان مديرا لمنتخب الشباب، ومحمد الكندري إداريا ومحمد الفيلكاوي مدربا مساعدا. فيما تم تعيين محمد الحريص مديرا لمنتخب الناشئين، وعلي العتيبي إداريا، وماجد رحيل الظفيري مدربا مساعدا. ود.عبدالله المهيني مديرا لقطاع البراعم، ومحمد مهنا إداريا، وطارقالخليفي وعبدالعزيز الخزيم مدربين مساعدين. كما اعتمد المجلس تحديد الفئات العمرية للموسم الرياضي المقبل 2020-2021. وستكون مسابقات تحت 20 عام لمواليد 2000 و2001 و2002، ومسابقات تحت 17 عاماً لمواليد 2003 و2004، ومسابقات تحت 15 عاماً لمواليد 2005 و2006، ومسابقات تحت 13 عاماً لمواليد 2007 و2008، وما دون تلك المواليد سيكون لدوري البراعم.