اليرموك يجهز المصابين لنصف النهائي

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أعرب مدرب اليرموك المؤقت حسين الياسين عن سعادته بفوز فريقه على الجهراء 3-1 وتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمير. وأشاد الياسين بمستوى لاعبي فريقه خصوصاً في الشوط الثاني بعد أن قلب اليرموك تخلفه بهدف في الشوط الأول إلى الفوز 3-1 بعد التزام اللاعبين بالتوجيهات التي تلقوها ما بين الشوطين، مضيفاً أن الفريق مستعد لمواجهة أي منافس في الدور نصف النهائي لأن كل الفرق المتأهلة جديرة بالاحترام. وقال: «مهما كان المنافس فإننا سنلعب للفوز لأنها مباريات كؤوس والخسارة تعني الخروج من البطولة ولا مجال للتعويض». وأشار إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أمس على يستأنف الفريق تدريباته اليوم، على أن يتم تجهيز اللاعبين المصابين عبدالله أشكناني ويوسف نجف ويوسف العتيبي لمباراة نصف النهائي، مطالباً اللاعبين بالتركيز على المباراة المقبلة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.