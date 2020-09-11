«للبحر صوت آخر على جسر ريالتو».. جديد الجزائري الهواري غزالي

علم ومعرفة

بين ما هو ذاتي وشخصي وبالغ الخصوصية وما هو هم عام وإنساني ومن زمن الماضي الى حاضر معاش ومن حنين إلى طفولة المكان إلى أناشيج الغربة والهجرة عبر هذه التجليات كتب الشاعر والكاتب والمترجم الجزائري الهواري غزالي مجموعته الشعرية «للبحر صوت آخر على جسر ريالتو» الصادرة أخيراً عن «الآن ناشرون وموزعون» تمثّل المجموعة الشعرية عبوراً ذا صبغة زمانية ومكانية؛ فالقصائد من ناحية تشهد على تجربة عبرت من قرن إلى قرن؛ أي من تسعينات القرن العشرين حتى نهاية العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين، وهي كذلك عبور جغرافي من بيئة نشأ فيها الشاعر في قريته الجزائرية قبل أن يقيم في أوروبا مع بداية الألفية الجديدة.

والمجموعة ضمت عدداً كبيراً من المقطوعات والقصائد التي انتمى عدد منها إلى شعر التفعيلة، وعدد آخر إلى عمود الشعر العربي. وصنفها غزالي بحسب زمان ومكان كتابتها، إذ كان منها ما كُتب في مدينة ضرابين الواقعة بين تلمسان وسيدي بلعباس وعنون مجموعتها بنصوص الزمن البضرابيني، وأخرى كتبت في تلمسان، ثم قصائد أخرى كتبت في بوردو المدينة الفرنسية التي استقر فيها الشاعر خلال تحضيره لشهادة الدكتوراه.

ويسرد الهواري غزالي في أكثر من خمس صفحات قصة اكتشاف مخطوطة شعرية في اليمن مكتوبة بالخط النبطي، وافترض أن تكون هذه المخطوطة للشاعر الجاهلي امرئ القيس. وقد حدّد ذلك نظراً للأحداث الواردة في المخطوط، التي تتقاطع مع قصة امرئ القيس من حيث وجوده المذكور تاريخياً في القسطنطينية عندما كان جوستينيان حاكماً لبيزنطا آنذاك.

كما تناول الشاعر الأحداث السياسية التي عرفها بلده الجزائر أخيراً، إذ طالب الجزائريون بتغيير نظام الحكم جذرياً، وعدَّ الغزالي هذه المطالبة مرحلةً تعرفت فيه الذات الجزائرية على كامل تنوعاتها وثرائها الثقافي والفكري واللغوي، وفرصة للقضاء على العالم السوداوي المظلم الذي عاناه الجزائريون منذ مدة طويلة. وأشار إلى أن الكتابة الأدبية ستأخذ منحى جديداً، وقصد في ذلك المنحى النضالي الذي عرفه أيضاً الجزائريون في السبعينيات من القرن الماضي.

والهواري غزالي شاعر ومترجم وأستاذ محاضر في قسم الدراسات العربيَّة في جامعة باريس. وقد صدرت له دواوين شعرية هي: أناشيد النبوءات المتوحِّشة (2009)، وقلبٌ لا يُحسِن التَّصديق (2013). بالإضافة إلى ترجمات شعرية إلى العربيَّة للشاعر الفرنسي جون بول ميشال من بينها: مجموعة هذه النَّار (2008)، وكتاب الحماسة (2010)، وتأمُّلات إيطاليَّة (2011).

