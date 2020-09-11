«المسكونة».. جديد براءة الأيوبي

علم ومعرفة

صدر حديثا عن «الآن ناشرون وموزعون» في عمان، المجموعة القصصية «المسكونة» للكاتبة اللبنانية براءة الأيوبي واختارت الأيوبي في قصصها التي تشتمل على 27 قصة، عددًا من الشخصيات التي تنطوي كل واحدة منها على مفارقة تجعلها مادة غنية في سماتها التي تُقدَّم للقارئ، لكنها في الوقت نفسه تفتح العام على الخاص، لتُعبّر الشخصيات لا عن همومها الذاتية الخاصة، وإنما عن ذلك الواقع العام الذي تبرز فيه مجموعة الانكسارات والخيبات المشكلة لواقعنا المعاصر.

وبرزت قدرة الكاتبة في المجموعة على رصد السمات الدقيقة للشخصيات والواقع الذي تعيش فيه، في إطار سرد مكثف مقتضب، ولغة مقتصدة تتجه مباشرة نحو الفكرة التي تريد تقديمها للقارئ، وتهرب الأشياء خلال هذا السرد من عمومياتها لتغدو «نكراتٍ» تحيل إلى خصوصيات الزمان والمكان الحامِلَين لأحداث القصص، فترد عشرات المفردات على هذه الصيغة التي تبتعد عن التعريف المباشر، ليمتلئ الكلام بـ «عُمْر» بدل «العُمر»، و»اهتمام» بدل «الاهتمام»، وإغداق وامتعاض وغثيان وبؤس وانهزام وشباب وعافية وحضور، من بداية المجموعة حتى نهايتها. والأيوبي كاتبة لبنانية وُلدت في مدينة طرابلس، وصدر لها قبل هذه المجموعة كتاب في النصوص الوجدانية بعنوان «ذاكرة روح».

