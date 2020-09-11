«فرانكفورت للكتاب» ألغى العرض في القاعات

علم ومعرفة

أعلن منظمو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض من نوعه في العالم، عن إلغاء العرض التقليدي للكتب في القاعات في هذا العام بسبب جائحة كورونا. وقالت الجهة المنظمة للمعرض: بسبب قيود السفر السارية حاليًّا، فإنه لا يمكن إقامة العديد من أجنحة الدول كما كان مخططًا له. حيث إن لائحة الحجر الصحي التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل ستجعل مشاركة عارضين أوروبيين وزائرين متخصصين، غير ممكنة تقريبًا. من جانبه، وصف يورجن بوس مدير المعرض هذا التغيير بأنه يمثل خسارة على الصعيدين الفكري والمالي، وقال إن من المنتظر أن تتوافر لدور النشر منصة رقمية للصفقات المتعلقة بحقوق النشر، وذلك كبديل للصفقات التجارية التقليدية في المعرض. مضيفًا: تركيزنا حاليًّا منصب على العرض الافتراضي والفعاليات في قاعة الاحتفالات وفي المدينة. ومن المنتظر أن يتم تقديم جائزتي الكتاب الألماني وجائزة السلام التي تمنحها المؤسسة الألمانية لتجارة الكتب في موعديهما المقررين 12 و18 أكتوبر المقبل على الترتيب. كما ستكون هناك ندوات ميدانية وافتراضية للقراءة. وسيقدم المعرض برنامجًا رقميًّا محضًا للمؤتمرات في الفترة بين 12 إلى 15 أكتوبر المقبل وسيكون الحضور في الندوات المتخصصة بالمجان.