افتتاح معرض جنوب أفريقيا الدولي للكتاب.. اليوم

علم ومعرفة

يفتتح معرض جنوب أفريقيا الدولي للكتاب نسخته لعام 2020 لكن عبر الإنترنت نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا في العالم في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الحالي ويغطى المعرض، هذا العام، موضوعات من الشؤون الجارية إلى الغذاء والاقتصاد والعرق والهوية وفن الخيال، وتتيح لك الوصول إلى الفعالية التي تستغرق ثلاثة أيام كاملة،

وقال إليثا فان دير ساندت، الرئيس التنفيذي لمجلس تطوير الكتاب فى جنوب أفريقيا (SABDC) الذي يدير المعرض: لقد منحتنا الظروف التاريخية فرصة لإعادة تصور معرض الكتاب في جنوب أفريقيا لهذا العام.

يذكر أن لقاء جمع بين المسؤولين عن المعرض والهيئة المصرية العامة للكتاب، في شهر فبراير الماضي، أسفر عن مجموعة اتفاقات بين الجانبين فتم الاتفاق على تبادل الأجنحة بشكل دائم بين الهيئة المصرية العامة ومعرض جنوب أفريقيا للكتاب، وذلك بدءًا من دورة المعرض المقبلة.

كما تم الاتفاق على دراسة كيفية التعاون بين هيئة الكتاب وجنوب أفريقيا وكينيا والسنغال في مشروعات ثقافية مختلفة، كتبادل الترجمات والنشر، وطالب مندوب دولة السنغال التواجد بشكل دائم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد التجربة الرائعة ومشاركتهم كضيف شرف.

