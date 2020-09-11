أغضب من نفسي

علم ومعرفة

نعم اغضب منك يا نفسي عندما أرى أنك تقدمين الكثير لمن لا يستحق العطاء.. تسعدين دوماً لزرع السعادة في قلوب الجميع وفي المقابل تجنين منهم الألم. أغضب منك عندما اراك تتغاضين عن عيوب من حولك وتجاهدين لكسب مودتهم، وفي المقابل هم أول المنتقدين والحاقدين الكارهين لك.. أغضب منك يا نفسي عندما ارى ردود أفعالك على اشباه البشر منحصرة بالتغاضي والتسامح والصفح عنهم.. قالوا تمني فأغلب الامنيات محققة، وهل تحقُق لك شيء؟.. فبسبب خذلانهم لك وظلمهم تساقطت تلك الامنيات امامك كأوراق الخريف، وهبت عليها رياح البؤس حملتها لمكان مجهول فأصبحت سرابا.. يا نفسي.. الى متى هذا الانحناء والانكسار؟ إلى متى يغطي سماءك ذلك الظلام الدامس؟ هل تستمرين ايتها النفس بالسير في هذا الطريق المهين؟... لا لن أسمح لك.. نعم لن أسمح لك.. لن ادعك تكملين في طريق جعل منك فريسة سهلة للاحزان.. لذا عهداً يا نفسي بأن ألملم اوجاعك وألقي بها في بحر النسيان.. لن أسمح لك بعد الآن ان تعطي أحداً أكبر من حجمه الطبيعي.. فبعض البشر كالبالون عندما تنفخه أكثر من اللازم ينفجر في وجهك فيؤذيك، وأنا لن اسمح بعد الآن بايذائك.. فسحقاً لمشاعر انساقت لأناس لا يستحقون.. «صبراً يا نفسي فلا تئني ولا تنحني.. اصمدي وقاومي لظي جراحك». الكاتبة والشاعرة الكويتية أحلام أحمد