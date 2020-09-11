هيستيريا هدم إسرائيلية لاقتلاع «جيران الأقصى»

عربيات ودوليات

سحقت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بيوت المقدسيين في بلدتي سلوان وجبل المكبر القريبان من المسجد الأقصى او اجبرتهم على هدم منازلهم ذاتيا وهو ما يصفونه باقدام الانسان على انتزاع قلبه من جسده بيده بينما تتاقفهم هيستيرها الهدم الاسرائيلية ضد جيران الاقصى.

ويقول وائل الطحان الذي ارغم على الاجهاز على منزله في سلوان وتحويله لركام لموقع قناة «الجزيرة» الالكتروني «منذ قدومي للبناء في هذه الأرض التي تمتلكها العائلة سعيت جاهدا للحصول على تراخيص لكن البلدية لم تمنحني اي شيء بل اثقلت كاهلي بمخالفات البناء فمنذ عام 1992 حتى يومنا هذا دفعت 280 الف شيكل (نحو 82 الف دولار اميركي) كمخالفات». في اواخر عام 2019 قرر القاضي الاسرائيلي مخالفة الطحان بمبلغ 100 الف شيكل (30 الف دولار اميركي) اضافية، على ان يهدم المنزل بعد عام من ذلك التاريخ.

رفض وائل هذا الحكم وقال للقاضي انه لا يستأجر منزله من البلدية ولا من الحكومة كي تثقله بكل هذه الديون وطلب امهاله للمضي في اجراءات الترخيص لكن القاضي اجابه بأن ارضه ستصادر وستقام مدرسة مكان منزله مستقبلا.

ولا يستثني الاحتلال من الهدم دور العبادة ايضا فمسجد القعقاع الواقع في الحي من المباني التي يهددها خطر الهدم ايضا. وقال عضو لجنة الدفاع عن اراضي وعقارات بلدة سلوان خالد ابو تايه، ان الطابق الأول من المسجد بني قبل ثمانية اعوام واستكمل بناء الطابق الثاني قبل عامين لتوسيع المسجد وتخصيص طابق منه لصلاة النساء. وتسكن 52 اسرة مقدسية في الحي ذاته وهي مهددة بهدم منازلها وتهجيرها من المنطقة، ورغم سعي الكثيرين للحصول على رخصة البناء فان البلدية تضع شروطا تعجيزية وترفض المشروع التنظيمي الذي قدمته لجنة التنظيم والتخطيط لحي عين اللوزة في بلدة سلوان.ووفقا لمركز معلومات وادي حلوة فان الاحتلال هدم في القدس 50 منشأة خلال شهر اغسطس الماضي منها 37 وحدة سكنية تقع معظمها في بلدتي سلوان وجبل المكبر المجاورتين للمسجد الأقصى.

