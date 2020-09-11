«الناتو» سيعوض انسحاب القوات الأميركية من العراق

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت مصادر امنية عراقية ان ما يجري الآن من تخفيض لحجم الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق الذي تقوده الولايات المتحدة هو جزء من عملية لتعويضها بأخرى من حلف شمال الأطلسي «ناتو» مستقبلا. وأضافت المصادر ان الحكومة العراقية كانت قد بدأت مفاوضات مع الحلف لهذه الغاية بهدف انهاء جذور التوتر المتمثل في استهداف القوات الأميركية العاملة ضمن قوات التحالف من قبل فصائل عراقية مسلحة.

وقد اعلن قائد القيادة الوسطى للقوات الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي الاربعاء ان بلاده ستخفض عدد قواتها في العراق من نحو 5200 جندي الى 3000 خلال الشهر الحالي، حسبما ذكرت وسائل اعلام اميركية.

من جهته دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن خطط ادارة الرئيس دونالد ترامب لسحب جزء من القوات الأميركية المتمركزة في افغانستان والعراق، معتبراً ان هذه التحركات ممكنة بفضل «استراتيجية الرئيس الفعالة لمكافحة الارهاب». وقال بومبيو في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية «القرارات التي اتخذها الرئيس بشأن عدد القوات المتواجدة هناك تقلل من المخاطر على شبابنا وشاباتنا وتقلل من التكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين» وتابع بومبيو «اننا نقوم بكل هذا على خلفية انخفاض العنف وانخفاض عدد المتطرفين» مضيفاً ان الادارة تأكدت من امكانيتها مواصلة «حماية اميركا».

ورفض مزاعم ان القرار اتخذ لأسباب سياسية، وقال «أنا في الادارة منذ البداية. كنت مديراً لوكالة المخابرات المركزية والآن انا وزير للخارجية عملنا دائماً كان يتركز على مكافحة الارهاب وحماية اميركا وخفض التكاليف، سواء في الأرواح او الأموال».

وعلل ماكينزي قرار خفض القوات بما وصفه بالتقدم الهائل الذي حققته القوات العراقية. وأضاف ان عدد القوات المتبقية سيسمح بمواصلة تقديم المساعدة للعراقيين لاستئصال بقايا تنظيم «داعش» في العراق وضمان هزيمته الدائمة وبين ماكينزي ان القرار تم بالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية والشركاء في التحالف.

وفي سياق ذي صلة، قررت الحكومة الألمانية خفض عدد جنودها المشاركين في العراق الى 500 جندي كحد اقصى بدلا من 700.

