العراق: إلغاء «خانة المذهب» في مؤسسات الدولة

عربيات ودوليات

أثار اعلان وزارة الدفاع العراقية اسماء المقبولين للدراسة في الكلية العسكرية كثيرا من الجدل في العراق بسبب احتواء ملفات القبول على خانة المذهب على الرغم من ان وجود هذه الخانة ليس شيئا جديدا اومفاجئا في البلد الذي يحكم وفق نظام المحاصصة الطائفية منذ نحو عقدين. واثر الضجة التي اثيرت على مواقع التواصل العراقية، اصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي امرا بـ«رفع الاشارة الى مذاهب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية، وعدم العمل بهذه الآلية في كافة مؤسسات الدولة».

وعلى الرغم من ان القرار الحكومي قوبل بأصداء ايجابية لكن كثيرا من العراقيين شككوا في امكانية الغاء النص الدستوري وسنوات التوافق السياسي على اعتماد نظام المحاصصة الطائفية بجرة قلم من قبل رئيس الوزراء.

وقال مسؤول سابق في وزارة التخطيط العراقية ان «التقسيم الطائفي او ما يعرف رسميا بالتوازن هو في الحقيقة عملية رسمية الى درجة ان الحكومات العراقية كانت تحتوي دائما مديرية مسؤولة عن تقسيم المناصب والدرجات الوظيفية وفق المذهب والدين والعرق».

ويضيف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «المحاصصة الطائفية تبدأ من اختيار رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ولا تنتهي الى درجة مدراء الأقسام الصغيرة في الدوائر الحكومية».

وتابع «كلفنا هذا الكثير، كان من المفترض ان يكون هذا النظام ضمانة لتوازن الفرص وتوزيع الرواتب بشكل عادل بين الطوائف، لكنه تحول الى غول كبير»، مبينا «أصبح العراقيون بحاجة الى الانتماء الطائفي من اجل الحصول على وظيفة، وكلما كان انتماؤك الطائفي اوضح كانت فرصك في الوظيفة اعلى، ما ادى الى انحسار الشعور الوطني».

