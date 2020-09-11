رعب في بيروت.. حريق جديد في المرفأ

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اندلع حريق في مرفأ بيروت، امس مطلقا عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد اكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.وسادت حالة من الهلع في المنطقة القريبة من المرفأ بين المواطنين عقب مشاهدتهم لسحابة الدخان الناجمة عن الحريق. وكافح عناصر الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الذي لم تعرف اسبابه في الوقت الذي ابتعد فيه المواطنون عن الموقع خوفا من انفجار قد يتسبب به الحريق. من جانبه قال الجيش اللبناني في بيان على تويتر «اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده».

جدير بالذكر ان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس الفائت ادى الى مقتل 191 شخصا وجرح اكثر من 7500 شخص وتشريد اكثر من 300 الف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية. وبعد اكثر من شهر على الانفجار الضخم في مرفأ بيروت لايزال شبح الغموض يلف التحقيقات «غير الجدية» التي تقوم بها السلطات اللبنانية حسب ما يقول منتقدون. وتتهم جهات محلية ودولية الدولة اللبنانية بمحاولة لطمس الحقيقة لأسباب «معلومة - مجهولة» من ابرزها امكانية تورط حزب الله في تخزين الـ2750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت موضوعة بالعنبر رقم 12 في المرفأ، والتي ادى احتراقها الى «الانفجار الكبير».

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير مفصل لها امس ان «أي تحرك في ميناء بيروت يستلزم دفع رشاوى، والتهرب من القانون هو القاعدة وليس الاستثناء، ما جعله بوابة للبضائع المهربة في الشرق الأوسط، ما سمح للأسلحة والمخدرات بالمرور من دون عوائق».

وأشارت الى ان «الميناء يتعامل مع 1.2 مليون حاوية شحن سنوياً، لكن جهاز فحص الشحن الرئيسي الخاص به معطل وغير متصل بالانترنت منذ سنوات» ونقلت عن ضباط في الجمارك. قولهم انه يتم فحص الحاويات يدويا مشيرت الى ان البعض «يتقاضون رشاوى بشكل روتيني للتوقيع على سلع غير مسجلة او مشبوهة»، وحصلت الصحيفة على صور من داخل العنبر تكشف عن الطريقة العشوائية، التي كانت المواد المتفجرة، من نوع نترات الأمونيوم، مخزنة داخل العنبر 12.

