الأردن يعيد الخدمة العسكرية الإلزامية

عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: قررت الحكومة الأردنية، اعادة تفعيل «خدمة العلم» او ما يعرف بالتجنيد الالزامي للفئة العمرية بين 25 و29 عاما وذلك وفقا لقالب جديد يركز على تنمية مهارات الانتماء والانضباط، اضافة لاكتساب المهارات التقنية والفنية التي تمكن الشباب من الدخول الى سوق العمل بكفاءة واقتدار. وبموجب قرار اعادة خدمة العلم، فان مدة الخدمة هي 12 شهرا سيقضيها المنتسبون، في معسكرات القوات المسلحة الأردنية، وسيتقاضون راتبا شهريا مقداره 140 دولارا. وسيخضع المنتسبون الى تدريب عسكري لمدة 3 اشهر، بعدها يتم توزيعهم على مسارات تدريبية مهنية وتحضيرية لمدة 9 أشهر، وفقا لما افاد به مراسلنا. ويهدف القرار الى مواجهة ارتفاع نسب البطالة بين فئة الشباب حيث ارتفعت الى حدود كبيرة، خصوصا مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة فيروس «كورونا».