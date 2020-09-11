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عربيات ودوليات

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مناورات إيرانية في بحر عُمان وتحذيرات للطائرات الأجنبية


طهران - الوكالات: بدأت القوات المسلحة الايرانية، امس مناورات عسكرية مشاركة في بحر عُمان اطلق عليها اسم «ذو الفقار 99»، في حين حذرت وزارة الدفاع الايرانية الطائرات الأجنبية من الابتعاد عن منطقة المناورات. وقال المتحدث باسم المناورة، الادميرال شهرام ايران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ان «مقر الدفاع الجوي الايراني ومنذ الاعلان عن اجراء مناورة «ذوالفقار 99» حذر الطائرات مع طيار ومن دون طيار الاجنبية التي كانت تحلق بالقرب من منطقة اجراء المناورة بالابتعاد» مضيفا انه «خلال الفترة ذاتها شاهدنا تغييرا ملحوظا في نشاط الطائرات المسيرة الاميركية».


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