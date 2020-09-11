ترامب قلَّل «عمداً» من مخاطر «كورونا»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه حاول «عمدا» التقليل من مدى خطورة «كورونا» وذلك وفق تسجيلات صوتية لمقتطفات من مقابلة أجراها معه الصحافي الأميركي المخضرم بوب وودورد وذلك من أجل تجنيب الأميركيين «الهلع».

وقال ترامب في مقابلة مع وودورد أُجريت في 19 مارس «أردت أن أقلل على الدوام من مدى خطورته (الفيروس)» وفق ما أوردت شبكة «سي ان ان» التي اطّلعت على الكتاب «غضب» المقرّر نشره في 15 سبتمبر. وأضاف في مقابلته المسجلة مع وودورد «ما زلت أرغب بالتقليل من مدى خطورته، لأني لا أريد أن أخلق حالة من الذعر».

وفي مقابلة مسجّلة أخرى في السابع من فبراير قال ترامب لوودورد إن الفيروس «ينتقل عبر الهواء» رغم أنه كان يسخر دائماً من الناس الذين يضعون كمامات في الأسابيع والأشهر اللاحقة. واستغرق الأمر حتّى يوليو قبل أن يقتنع الرئيس الاميركي بوضع كمامة خلال ظهوره العلني. وتفاقم التصريحات التي نُشرت قبل ثمانية أسابيع من موعد الاستحقاق الرئاسي الضغوط على ترامب. وتظهر الاستطلاعات أن نحو ثلثي الأميركيين غير راضين عن طريقة إدارته للأزمة الصحية وتطاوله اتّهامات بأنه يقلّل من مدى خطورة الأزمة من أجل تعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وفي تصريح للصحافيين في البيت الأبيض ندّد ترامب بالكتاب ووصفه بأنه «عملية اغتيال سياسي جديدة» وقال إنّه قلل من مدى خطورة «كوفيد-19» لتجنّب «هستيريا». وتابع الرئيس الأميركي «لا أريد أن يصاب الشعب بالذعر لن أقود هذا البلد أو العالم إلى الهستيريا»، مؤكداً أنّه «علينا أن نظهر الريادة وآخر ما تريد القيام به هو إثارة الهلع» وقال «على الأرجح، ومن شبه المؤكد أنني لن أقرأه (كتب وودورد) لأن ليس لدي الوقت لأقرأه».

ويتوقّع مراقبون أن يوفّر الكتاب حججاً جديدة سيستخدمها الديموقراطيون الذين يعتبرون أنّ ترامب فشل في تحضير الأميركيين لمواجهة خطورة تفشي الفيروس وفي قيادتهم نحو الاستجابة المناسبة.

وفي مقابلات سابقة مع وودورد، أوضح ترامب بأنه كان مدركاً أنّ الفيروس «فتّاك» وأكثر خطورة بأشواط من الإنفلونزا العادية لكنّ ترامب كان يطمئن دوماً الأميركيين مطلع 2020 بأن الفيروس ليس خطيراً وبأنه «سيزول» من تلقاء نفسه.

من جهته، قال خصمه المرشح الديموقراطي جو بايدن أثناء تجمع انتخابي في ميشيغان إن ترامب «كان يعلم كم كان (الفيروس) مميتاً» وأضاف «كذب على الشعب الأميركي. كذب عن دراية وعن قصد بشأن التهديد الذي كان يشكله (الفيروس) على البلاد على مدى أشهر». وتابع بايدن «لقد كانت خيانة حياة أو موت للشعب الأميركي». كما اعتبر ان الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الولايات المتحدة سببه «سوء ادارة ترامب لأزمة» الوباء.

بدوره، رد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين على الادعاءات بأن الرئيس ترامب كلف أميركا آلاف الأرواح بسبب استجابته لوباء «كورونا»، معتبراً بدلاً من ذلك أن تصرفات الرئيس أنقذت آلاف الأرواح.

