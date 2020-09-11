سيناريوهات الكارثة الانتخابية في أميركا.. فوز «عريض» وإلا فالفوضى

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: شهدت الولايات المتحدة الأميركية على مدار تاريخها انتخابات شابها تنافس ملتهب، وأعمال عنف وعدم ثقة في النتائج. ففي عام 1968 اغتيل روبرت كينيدي الذي كان أحد أبرز المرشحين. وعام 1912 أصيب المرشح تيدي روزفلت بطلق ناري في صدره حين كان يلقي خطابا في ولاية ويسكونسن، لكنه أصبح رئيسا لاحقا.

وبعد مرور 144 عاما مازال المؤرخون يتجادلون حول من فاز واقعيا في انتخابات 1876 من المرشحين الجمهوري روثفورد هايس والديموقراطي صامويل تيلدن. وقد نجحت الولايات المتحدة دائما في الحصول على اعتراف الخاسرين بانتخاباتها الرئاسية، حتى في خضم الحرب الأهلية. ومع ذلك، هناك خطر حقيقي من أن الأمور قد تسوء في نوفمبر القادم موعد الانتخابات الرئاسية، بصورة لم تعهدها البلاد من قبل، حسب محللين.

ودفعت تلك المخاوف التي غذاها تشكيك الرئيس دونالد ترامب المتكرر وعدم تعهده باحترام نتائج الانتخابات، لطرح مبادرة بحثية تحاكي الانتخابات القادمة. وجاءت المبادرة من الخبيرة الدستورية بجامعة جورج تاون روزا بروكس، ومن نيلز جيلمان نائب رئيس معهد «برغرين»

وهدفت المبادرة إلى معرفة ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث للولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية. وأطلق على المبادرة «مشروع نزاهة انتقال السلطة» وخلصت لسيناريوهات أربعة لنتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم هي:

1- فوز ضيق لمرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن.

2- فوز كبير لبايدن مع تقدم حاسم في كل من المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي.

3- فوز لترامب بأصوات أغلبية المجمع الانتخابي لكنه يخسر الأصوات الشعبية، كما حدث بانتخابات عام 2016.

4- حالة عدم يقين وعدم وضوح الفائز لفترة طويلة كما في انتخابات عام 2000. وباستثناء سيناريو «فوز بايدن الكبير» وصل كل سيناريو آخر إلى حافة الكارثة، مع حملات تضليل واسعة النطاق وعنف في الشوارع، وأزمة دستورية غير مسبوقة في التاريخ الأميركي. ولم يتضمن سيناريو عدم اليقين هوية الفائز لكن التوصل لذلك قد يكون بحلول يوم التنصيب في 20 يناير المقبل. وفي سيناريو «فوز بايدن الضيق» يرفض ترامب ترك منصبه إلا أنه يرافق نهاية المطاف أفراد جهاز الخدمة السرية لخارج البيت الأبيض، ولكن فقط بعد العفو عن نفسه وعائلته وحرق وثائق نصحه بها مستشاروه مخافة أن تجرمه لاحقا.

