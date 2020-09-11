ماكرون يسعى لموقف أوروبي موحد تجاه «التصعيد التركي»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون امس أنه سيسعى لاعتماد «موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط» وطالب قادة أوروبا بأن يكونوا أكثر حزما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعرب ماكرون خلال مؤتمر صحافي قبيل قمة مجموعة دول المتوسط الأوروبية عن تضامنه مع اليونان، مؤكدا أنه «سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط». وأضاف الرئيس الفرنسي «نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط، لكن على تركيا أن توضح نواياها» وطالب ماكرون تركيا باحترام السيادة الأوربية والقانون الدولي، مشددا على أن «الخطوط الحمراء واضحة وعلى تركيا أن توضح خياراتها». واستضاف ماكرون امس قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية في قمة يطغى عليها التوتر مع تركيا في شرق المتوسط. والتقى قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة «ميد 7» في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو في محاولة لضبط استراتيجيتهم من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان. وكانت هذه المجموعة عقدت قمتها الاولى في 2016.

ويناقش الرئيس الفرنسي الوضع مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس. وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو «التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الاوروبي بتركيا تحضيرا خصوصا للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر التي ستكرس» لهذا الغرض في بروكسل. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات شديدة اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة. وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المغتاظ أساسا من فرنسا. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن باريس تدعو اليوم إلى «توضيح» في العلاقات مع تركيا التي تعتبرها «شريكا مهما ينبغي التمكن من العمل معه على أساس متين».

