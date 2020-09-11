بومبيو يتهم مسؤولين روساً بتسميم نافالني

عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تمّ بأمر من «مسؤولين روس كبار»، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرّض لها موسكو بسبب هذه القضية.

وقال بومبيو في مقابلة إذاعية «أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه».

وأضاف في المقابلة التي أجراها معه المذيع المحافظ بن شابيرو «وعندما يرون (الناس) محاولة لتسميم منشقّ مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّداً للشعب الروسي».

وكانت ألمانيا التي يتعالج فيها نافالني أكّدت الأسبوع الماضي أنّ هناك «أدلة قاطعة» على أنّ المعارض البالغ من العمر 44 عاما تعرّض للتسميم بمادة «نوفيتشوك» التي تعود الى الحقبة السوفييتية.

وكرّر بومبيو التأكيد على أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يريدون جميعاً من روسيا «أن تحاسب المسؤولين عن هذا» التسميم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ واشنطن ستحاول من جهتها تحديد هوية الجناة. وقال الوزير الأميركي «إنّه شيء سنلقي نظرة عليه، وسنقوم بتقييمه، وسنحرص على القيام بدورنا في فعل كل ما بوسعنا فعله لتقليل مخاطر حدوث أمور مماثلة مرة أخرى». ويتناقض تصريح بومبيو مع ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي من أنّه لم ير بعد أيّ دليل على أنّ نافالني تعرّض للتسميم.

في المقابل نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما جاء في تصريح لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي امس حول نية موسكو تشكيل لجنة تحقيق.

وتعليقا على كلام كونتي الذي نقل عن بوتين تأكيده «أن روسيا تسعى إلى توضيح ما حصل وأنه سيشكل لجنة للتحقيق وأنه أبدى استعداده للتعاون مع السلطات الألمانية» قال بيسكوف «لا أستبعد أنه وقع هناك سوء تفاهم ما في الحقيقة تم التطرق إلى موضوع مريض برلين، وبالفعل أبلغ الرئيس(بوتين) زميله الإيطالي بأن إجراءات التحري ما قبل التحقيق جارية منذ فترة طويلة، وأنه قانونيا لا مبرر لفتح قضية جنائية، لأن كل التحليلات التي نفذها الأخصائيون الروس أظهرت عدم وجود مواد سامة». من جهتها أكدت السلطات الألمانية أنها سلمت نتائج فحوصات المعارض الروسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأنها لا ترى داعيا لتقديمها لروسيا بشكل مباشر.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية «لقد قدمنا نتائج فحوص المريض لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وروسيا عضو في هذه المنظمة».

