بايدن يخطط لـ«حرب جديدة» في سورية

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف الإعلامي الشهير تاكر كارلسون، أن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين يهيئون الجمهور لإحياء السياسة الخارجية التداخلية إذا تم انتخاب جو بايدن رئيسًا، مؤكدا أن الحرب الجديدة ستكون في سورية، وفقا لما أوردته «فوكس نيوز». وخصص مقدم برنامج «تاكر كارلسون» الجزء الافتتاحي من برنامجه لرد الفعل الذي أعقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن توجه لخفض عديد القوات الأميركية في العراق بأكثر من 40% بنهاية الشهر الحالي. وقال كارلسون «هناك آلاف الجنود الأميركيين منتشرون في عشرات البلدان حول العالم، وهم موجودون منذ أجيال في بعض الحالات، قد يكون هناك سبب وجيه لوجودهم. ومع ذلك، في العديد من الحالات الأخرى لا يوجد سبب ولا نتحدث عن ذلك. إنه غير مسموح لك بذلك». وتابع «في واشنطن، يعتبر التدخل الطائش مشروعًا مشتركًا بين الحزبين. الأحزاب تؤيد». وقال كارلسون إنه إذا تم انتخاب جو بايدن وكمالا هاريس، فإنهم «يخططون لحرب جديدة، هذه الحرب في دولة سوريا البعيدة وغير ذات صلة استراتيجيًا إنهم لا يحاولون إخفاء ذلك، ولم يفعلوا ذلك منذ وقت طويل».

