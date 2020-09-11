انتفاضة حكومية جديدة لتجفيف منابع الفساد بعد كشفها

مال وأعمال

لا تهاون ولا تراجع عن مواجهة الفساد وتعقب العمليات المشبوهة، هذا ما أكدت عليه مصادر معنية لـ النهار، لافتة الى أن الجهات الرقابية جادة في تعقب كل شاردة وواردة من شأنها المساس بالمال العام، ومعاقبة كل من تسول له نفسه في التعدي على حرمة المال العام.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت ومن خلال أجهزتها الرقابية المتعددة اجراءات نوعية من شأنها تعقب أي جريمة فساد ومواجهتها، مع حماية المال العام والحفاظ عليه.

وقالت المصادر ان ما يثبت جدية الحكومة في مواجهة الفساد ومحاصرة جميع أشكاله، قيام وحدة التحريات المالية باحالة 319 تقرير اشتباه الى النيابة العامة، بعد تأكدها من أن التقارير المحالة اليها من الجهات المكلفة بأن هناك تعديا على المال العام، فيما قامت باحالة 676 تقرير اشتباه الى الجهات المختصة، ليصبح اجمالي تقارير الاستباه المحالة للنيابة العامة وجهات الاختصاص 995 تقرير اشتباه.

ويبدو أن اجتثاث الفساد بكافة صوره وأشكاله بات من بين الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة، حيث قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالاعلان قبل أيام عن احالتها 20 قضية أمام النيابة العامة، في اشارة واضحة على جدية الحكومة في محاصرة الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وتستهدف الحكومة من مواجهة كل صور الفساد وأشكاله العمل وبشكل رئيسي على تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة ومنع صور الهدر في المال العام، خاصة وأن الحكومة تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط بشكل حاد، والتي واكبها تداعيات فيروس كورونا وما ترتب عليه من استحقاقات والتزامات زادت من عبء النفقات في الميزانية.

وبالاضافة الى تجفيف منابع الهدر في المال العام، تسعى الحكومة من خلال محاصرة قضايا الفساد الى استرجاع الأموال المنهوبة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون بشكل شفاف ودون تمييز.

ومن بين الاجراءات الجادة التي تسعى الحكومة لتطبيقها في الفترة المقبلة، اعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل الجهات الرقابية عبر اجراء تعديلات عليها، بحيث تصبح تلك الجهات أكثر قدرة وفاعلية في مواجهة العمليات المشبوهة من خلال سرعة الحسم والاستجابة السريعة لأية تقارير عن عمليات اشتباه يتم رفعها اليها وأن لا يستغرق الأمر مدة زمنية أطول.

