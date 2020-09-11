7.8 تريليونات أصول 89 صندوقاً سيادياً

مال وأعمال

حافظ صندوق الاستثمارات العامة على مركزه الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 30 مليار دولار لتصل الى 390 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية لشهر سبتمبر 2020. وبهذا يقترب صندوق الاستثمارات العامة من رفع أصوله الى 400 مليار دولار وهو المستهدف بنهاية عام 2020.

وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1108.7 مليارات دولار، مسجلة انخفاضا بنحو 78 مليار دولار.

وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 940.6 مليار دولار، تلاها جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 579.6 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بقيمة أصول 533.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير بلغ اجمالي أصول الصناديق السيادية المصنفة البالغة 89 صندوقا 7.83 تريليونات دولار. يشار الى أن مؤسسة (SWF Institute) قامت العام الماضي باعادة تصنيف قائمة صناديق الثروة السيادية باستبعاد أصول البنوك المركزية ومنها صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي وتصنيفها في قائمة منفصلة.

