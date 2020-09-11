رغم الحرب التجارية.. الشركات الأميركية ترغب بالبقاء في الصين

مال وأعمال

أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية في شانغهاي، أن 70% من الشركات ترغب بالبقاء في الصين، رغم المخاوف من تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أو نقاط الضعف المكتشفة في سلسلة التوريد عقب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت الغرفة، وفق وكالة شينخوا الصينية، ان من بين أكثر من 200 شركة شملها الاستطلاع ممن تمتلك أو تشغل صناعات تحويلية في الصين ممولة من الخارج، لم ترغب 70.6% منها في نقل بعض أعمال انتاجها الى خارج الصين، مقابل 14% أعربت عن رغبتها في نقل بعض عملياتها الانتاجية الى مواقع خارج أميركا، و3.7% فقط تريد نقل بعض عملياتها الانتاجية خارج الصين الى أميركا.

وبحسب التقرير، سجلت 78.2% من الشركات المستطلعة آراؤها، أرباحا في عام 2019، بارتفاع طفيف، مقارنة بالسنوات السابقة، على الرغم من الخلافات التجارية.

واضافة الى ذلك، سجلت قرابة نصف الشركات، ارتفاعا في ايراداتها بالصين العام الماضي، مقارنة بالأجزاء الباقية في العالم. وذكر التقرير أن الصين باتت مصدرا مهما متزايدا للأرباح بالنسبة الى هذه الشركات.

وقال كير جيبس، رئيس الغرفة ان وباء «كوفيد-19» ألحق ضررا شديدا بالاقتصاد الصيني في بداية عام 2020، غير أنه انتعش بشكل سريع، خاصة في قطاعات معينة، مؤكدا أن «الشركات الأميركية لا تزال تعتبر سوق الاستهلاك في الصين فرصة كبيرة».

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد مصنعي السيارات في الصين، ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 11.6% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، محققة مكاسب للشهر الخامس على التوالي، في الوقت الذي تخطت فيه أكبر سوق للسيارات في العالم مستويات متدنية بلغتها خلال اجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وكشفت البيانات أن المبيعات ارتفعت 2.19 مليون سيارة الشهر الماضي. لكن المبيعات لا تزال منخفضة اجمالا بنسبة 9.7% في أول ثمانية أشهر من العام عند 14.55 مليون سيارة.

ونمت مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة في الصين 25.8% على أساس سنوي الى 109 آلاف وحدة في أغسطس، في اشارة واعدة لمصنعي السيارات في أنحاء العالم الذين استثمروا بكثافة في السيارات الكهربائية في السوق.

